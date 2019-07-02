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У Києві підлітки побили безхатька і зняли на відео: нелюдів жорстко провчили

STYLERЖиття    02.07.2019 - 09:49
У Києві підлітки побили безхатька і зняли на відео: нелюдів жорстко провчили
Фото: колаж РБК-Україна

У Києві вчинили самосуд над підлітками, які побили жебрака

Підлітки жорстоко побили безхатька, а сам напад зняли на відео і потім обликовали в інтернеті. Інцидент стався у Києві в районі Виноградаря. "Хвастощі" обернулися для малолітніх агресорів боком - в мережі ролик зібрав величезну кількість гнівних і обурених коментарів, а самих хлопців вирахували і вчинили самосуд. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Напад в спальному районі на жебрака скоїли підлітки на вигляд близько 16-17 років, однак на відео чути також і зовсім дитячий голос. Не дивлячись на стогін і прохання потерпілого, його продовжували бити ногами і кулаками. Все це знімали на мобільний телефон.

Після того, як кадри потрапили в мережу, правоохоронці порушили кримінальну справу відносно хлопців.

Тим часом інші підлітки змогли з'ясувати про особи нападників і вирішили покарати тих. При чому теж зняти на відео.

 

У Києві підлітки побили бездомного (Фото: скріншот)

"Спочатку нам друг скинув це відео на Instagram, ми вирішили вчинити йому самосуд", - розповів один з "месників".

За словами іншого хлопця, безхатько нікому нічого поганого не робив, збирав пляшки. Він просто лежав біля одного з будинків, коли на нього накинулися і побили троє підлітків.

Наразі за фактом інциденту в службі захисту дітей вивчають умови, в яких живуть неповнолітні нападники. Після цього буде прийнято рішення щодо можливості притягнути до відповідальності їх батьків.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, в січні в Києві на території ботанічного саду імені Фоміна невідомий побив і порізав безхатька. Постраждалому із рясною кровотечею вдалося дістатися до павільйону станції метро "Університет" і покликати по допомогу.

Також ми писали про те, що в Бердянську під Запоріжжям банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на безхатченків. Два угруповання хуліганів нападали на жебраків і забивали їх камінням.

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