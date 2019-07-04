Шоломом по голові: кур'єр Glovo жорстоко побив чоловіка в Києві (відео)

Кур'єр Glovo побив чоловіка в Києві (колаж: РБК-Україна)

Чоловік зробив кур'єру Glovo зауваження через мопед

Кур'єр служби доставки Glovo жорстоко побив чоловіка в одному з підземних переходів Києва. Відео опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

За словами очевидців, чоловік підійшов до кур'єра з претензією, що той завів мопед ще на сходинках і задимів весь перехід. Також свідки розповіли, що чоловік перший вдарив водія мототранспорту.

У відповідь кур'єр два рази вдарив чоловіка шоломом по голові, після чого той впав на сходи. Далі мопедист став бити лежачого кулаками.

Бійку зупинили перехожі, які підняли шум і перешкодили подальшому побиттю.

Кур'єр Glovo побив чоловіка в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Відзначимо, що компанія Glovo відповіла на інцидент у коментарі під відео. За словами представників компанії, кур'єри є незалежними суб'єктами. Тим не менш, вони проходять навчання щодо прийнятної поведінки та стандартів сервісу. У Glovo пообіцяли знайти кур'єра і розібратися в ситуації.

Кур'єр Glovo побив чоловіка в Києві (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі залишають сотні коментарів під відео, в яких висловлюють своє обурення з приводу інциденту.

"Glovo, тут для вас офігенну рекламку підігнали. Прекрасний працівник, чо", - зіронізував один з користувачів.

"Імхо кожен отримав по єба*у цілком заслужено. Так що можна розходитися по домівках і не просити крові", - прийшов до висновку юзер.

"Для мопеда, взагалі-то, є проїжджа частина... А якщо вже вирішив зрізати, і спуститися в перехід, то тихесенько перевів його і все... Не правий, і ще шоломом б'є мужика, який йому зауваження зробив... Подвійно не правий!" - висловив свою думку підписник пабліка.

"ГЛОВОп*дер! Їздять ує*ани по підземних переходах на дирчиках!" - обурився черговий коментатор.

Кур'єр Glovo побив чоловіка в Києві (скрін: facebook.com/KyivOperativ)

До речі, нещодавно у Києві журналіст жорстоко побив екс-кохану. Він покусав дівчині обличчя і плечі, і кілька разів кинув головою об асфальт.

Нагадаємо, нещодавно у Києві підлітки жорстоко побили бездомного, а саме напад зняли на відео і потім обликовали в інтернеті. Пізніше нападників вирахували і звершили над ними самосуд.

Раніше повідомлялося, що турист побив поні на території бази відпочинку в Карпатах. Таким способом він вирішив помститися конячці за нібито "прояв агресії" до його дитині.