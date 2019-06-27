Покусав обличчя і плечі: у Києві журналіст жорстоко побив екс-кохану (фото)

Журналіст жорстоко побив колишню кохану (ілюстративне фото: vk.com/sputnikgeorgia)

Журналіст пояснив побиття нападом обопільних ревнощів

Журналіст Алекс Щур жорстоко побив свою колишню дівчину Анастасію Спешилову. Інцидент стався в середу, 26 червня, в центрі Києва. Дівчина звернулася в поліцію і опублікувала пост у Facebook, до якого прикріпила фото - на ньому чітко видно сліди побоїв.

За словами Анастасії, вона поверталася додому близько 23:00, але дорогу їй перегородив п'яний Алекс Щур, який чекав дівчину біля під'їзду. Анастасія попросила його піти, але журналіст перегородив їй шлях. Коли вона намагалася заскочити в під'їзд, він схопив її, почав виламувати руки і тримати двері.

Після чого він кілька разів кинув дівчину головою об асфальт, покусав за обличчя і плечі.

Свідки події одразу ж викликали патрульну поліцію. Але прибулі поліцейські почали відмовляти жертву побиття від подачі заяви.

"Я стою в крові, в панічному страху, кажу що у нього ніж. Поліція перевіряє документи і о диво - бачить у нього прес-карту, яка автоматично робить людину "священною коровою". Тут же вони беруться мене заспокоювати і пропонують не заходити додому за паспортом", - пише дівчина

Журналіст жорстоко побив колишню кохану (фото: facebook.com/anastasiy.speshilova)

Тим не менш, дівчина все ж поїхала в Голосіївський райвідділ разом з поліцейськими. Анастасія розповідає, що правоохоронці продовжили заспокоювати її зі словами "помирим і відпустимо", "б'є, значить любить" і "навіщо вам все це".

"Вчора я все зробила неправильно: не дізналася прізвища патрульних, поняття не маю хто зробив виклик і як знайти цих свідків, навіть не взяла копію нібито прийнятої заяви, ніякої виписки з ЄРДР. Можливо асфальт вдарив в голову", - журиться Анастасія.

Тим не менш, дівчина стверджує, що не збирається прощати кривдника, має намір боротися до кінця і буде уважно стежити за розслідуванням.

"Вилитий бруд і публічні образи з його боку, можливо загрози. На це все потрібен моральний ресурс. А поки приходжу в себе фізично і намагаюся усвідомити, що сталося", - підсумувала Анастасія.

Журналіст жорстоко побив колишню кохану (скрін: facebook.com/anastasiy.speshilova)

Зазначимо, що через деякий час з'явилася відповідна публікація Алекса Щура, який також поскаржився на фізичні каліцтва. Він продемонстрував на фото прокушений язик.

Журналіст розповів, що у нього з дівчиною протягом року дуже складні стосунки, в яких було вже близько десятка розставань і примирень.

Журналіст жорстоко побив колишню кохану (фото: facebook.com/alex.shchur)

"Немає ніякого виправдання вчорашнього інциденту. Дві люблячі людини перетворили прекрасний вечір в Пекло за три хвилини спілкування", - написав Алекс Щур.

Також він написав, що промовчить про всі обставини, бо це "вб'є їх обох".

"Хай краще я один буду тонути у всьому цьому лайні. Я заслужив. Обопільні ревнощі. Скандал. Прокушений язик і плечі. Поліція. Шість годин спілкування по телефону. Пост Насті", - написав Щур.

Він повністю визнав свою провину, але все ж обмовився, що лише намагався "обійняти жінку в істериці".

Журналіст жорстоко побив колишню кохану (скрін: facebook.com/alex.shchur)

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