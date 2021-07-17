У Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом: у мережі дивуються (відео)

Так, незвичайний пішохідний перехід помітили на вулиці Вифлеємській.

На відео видно, що люди переходячи дорогу не можуть потрапити на тротуар, оскільки там з'явився паркан. Місцеві жителі були змушені перелазити через огорожу.

"Щось у київських комунальників пішло не за планом. Може, спека так діє", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, люди дивуються, що відбувається і не знають, як чинити.

У мережі користувачі відреагували на відео.