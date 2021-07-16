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У Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна: висіла догори ногами (відео)

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 17:46
У Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна: висіла догори ногами (відео) Колаж РБК-Україна: в Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна
Автор: Тетяна Самарук

У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна на вулиці Бориспільській, 34.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Сейчас".

Так, інцидент трапився сьогодні, 16 липня, на вулиці Бориспільській, 34.

На відео видно, що жінка висіла догори ногами. Її спіймали патрульні.

Водночас вона пручалася та намагалася вирватися.

У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.

  • На Рембазе химерують, від спеки та проблем у людей дах їде;
  • Схоже на те, що дійсно психіка у людей не витримує;
  • Реально жара людей зводить з розуму;
  • З третього поверху? Вона вирішила поламаною в лікарні повалятися пів року? А якщо чесно, то не можу зрозуміти, як поліція встигає приїхати, розкрити двері й зловити людини. Мабуть, просто людина "кричить" про допомогу, не бажаючи в реальності самогубства.

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді школяр впав з перил набережної.

Також у Києві вандали розгромили іномарку і залишили моторошний подарунок.

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Київ самогубство
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