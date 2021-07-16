У Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна: висіла догори ногами (відео)
Колаж РБК-Україна: в Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна
У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна на вулиці Бориспільській, 34.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Сейчас".
Так, інцидент трапився сьогодні, 16 липня, на вулиці Бориспільській, 34.
На відео видно, що жінка висіла догори ногами. Її спіймали патрульні.
Водночас вона пручалася та намагалася вирватися.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
- На Рембазе химерують, від спеки та проблем у людей дах їде;
- Схоже на те, що дійсно психіка у людей не витримує;
- Реально жара людей зводить з розуму;
- З третього поверху? Вона вирішила поламаною в лікарні повалятися пів року? А якщо чесно, то не можу зрозуміти, як поліція встигає приїхати, розкрити двері й зловити людини. Мабуть, просто людина "кричить" про допомогу, не бажаючи в реальності самогубства.
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