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 У Київ знову заборонили в'їзд вантажівок через спеку

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Субота 17 липня 2021 10:16
 У Київ знову заборонили в'їзд вантажівок через спеку Фото: в Київ заборонили в'їзд вантажівок через спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 17 липня, з 10:00 обмежили в’їзд у Київ великовагового транспорту. Рішення прийняте у зв’язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково - орієнтовно до 20:00.

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +32+34, а вночі +21+23.

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