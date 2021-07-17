 У Київ знову заборонили в'їзд вантажівок через спеку

Сьогодні, 17 липня, з 10:00 обмежили в’їзд у Київ великовагового транспорту. Рішення прийняте у зв’язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково - орієнтовно до 20:00.

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться в повідомленні.