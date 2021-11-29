У Києві в спортмагазині продають м'ячі з символікою РФ: розгорається скандал

В Києві на проспекті Романа Шухевича в магазині знайшли м'ячі, виконані з використанням російської символіки.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, якому фото та інформацію надіслали, за його словами, "небайдужі громадяни".

Таку знахідку виявили в магазині Nazari toys, що на Шухевича, 32 (Райдужний масив).

На спортінвентарі зображений російський триколор, а також написи "Russia".

Просять за один такий м'яч небагато - всього 65 грн. Цікаво, що поруч з російським лежить на вітрині і український - за гербом, жовтого кольору - але побільше і подорожче, аж за 195 грн.

"Навряд це помилка при закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину", - пише активіст.

Фото: М'ячі з символікою РФ продають в Києві (t.me/ssternenko)

Дехто з користувачів жартує, що то навмисне - аби пинати, не шкодуючи сил. Ось що пишуть коментатори: