У Києві в спортмагазині продають м'ячі з символікою РФ: розгорається скандал
В Києві на проспекті Романа Шухевича в магазині знайшли м'ячі, виконані з використанням російської символіки.
Про це повідомив активіст Сергій Стерненко, якому фото та інформацію надіслали, за його словами, "небайдужі громадяни".
Таку знахідку виявили в магазині Nazari toys, що на Шухевича, 32 (Райдужний масив).
На спортінвентарі зображений російський триколор, а також написи "Russia".
Просять за один такий м'яч небагато - всього 65 грн. Цікаво, що поруч з російським лежить на вітрині і український - за гербом, жовтого кольору - але побільше і подорожче, аж за 195 грн.
"Навряд це помилка при закупівлі або "не помітили", адже цей товар хтось закупив, доставив, прийняв на склад та виставив на вітрину", - пише активіст.
Фото: М'ячі з символікою РФ продають в Києві (t.me/ssternenko)
Дехто з користувачів жартує, що то навмисне - аби пинати, не шкодуючи сил. Ось що пишуть коментатори:
- Та то товар москалів ногами копати;
- Може це щоб московитський прапор ногами били? Хоча навряд чи, просто бабки не пахнуть для багатьох;
- Ну все вірно, щоб штовхати його не шкодуючи сил;
- Ще й на вулиці Шухевича;
- Проблема скоріше в тих, хто це купує. Якби не вони, то магазин би і не продавав.
Раніше ми писали, що перевізник BlaBlaCar вляпався в скандал через карту України, опублікувавши її без Криму.