ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини, один загиблий

Київ, Неділя 13 вересня 2020 11:22
У Києві через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 33 людини, один загиблий
Фото з місця події (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У неділю вночі, 13 вересня, у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Деснянському районі евакуювали 33 людини. В квартирі, де виникла пожежа, проживав психічно хворий чоловік, який неодноразово підпалював своє житло.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу на вулиці Братиславській рятувальники отримали близько 3 годин ночі.

"По прибуттю на місце було встановлено, що у п'ятиповерховому житловому будинку на 1-му поверсі в квартирі виникла пожежа. Бійці відразу ж приступили до рятування людей і гасіння вогню. Пожежу було локалізовано о 04:03, та ліквідовано о 4:16", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в квартирі, де виникла пожежа, проживав психічно хвора людина. Він вже неодноразово здійснював підпал власного житла, та враховуючи відсутність нормальних зовнішніх дверей приміщення, горіння супроводжувалося значним задимленням сходової клітини.

В результаті довелося евакуювати 33 осіб, серед яких 4 дитини. Не обійшлося без жертв.

"В ході гасіння та евакуації, на 4 поверсі виявили хвору потерпілу 1945 року народження, біля власного будинку у вкрай важкому стані. Реанімаційні заходи результатів не дали, жінка померла, не приходячи до тями", - йдеться в повідомленні.

Причину виникнення пожежі буде встановлювати слідство.

Нагадаємо, раніше рятувальники назвали головну причину виникнення пожеж в екосистемах.

Також РБК-Україна писало, що у Києві стався вибух автоцистерни на одному з підприємств. Внаслідок цього загинула людина, ще один постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КиївпожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся