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В Україні може з'явитися один номер для пожежних, швидкої та поліції: подробиці

STYLERЖиття    30.10.2019 - 12:23
В Україні може з'явитися один номер для пожежних, швидкої та поліції: подробиці
В Україні створять систему 112 (фото: facebook.com/ednomer)

Єдиний сервіс для виклику швидкої, поліції, пожежників і газової служби скоро може запрацювати в Україні

В Україні може з'явитися єдиний номер для всіх екстрених служб. Принаймні, таке зобов'язання країна взяла на себе, коли підписувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Коли це станеться, і як буде працювати система - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що спроба впровадити таку інновацію вже була - єдиний номер "112" планували ввести до початку футбольного чемпіонату "Євро-2012". Але тоді ініціатива не увінчалася успіхом, пише Сегодня.

Єдиний номер для екстрених служб, згідно обов'язків перед ЄС, повинен з'явитися до 2021 року. Система має стати центром швидкого реагування, яка об'єднає всі існуючі служби (101, 102, 103 і 104).

Система 112 припускає, що все управління здійснюватиметься з єдиного центру і одночасно. Зараз, якщо поліція виїжджає на виклик, окремий виклик робиться і в швидку. Єдиний центр дозволить заощадити час і врятувати більше життів.

В Україні може з'явитися один номер для пожежних, швидкої та поліції: подробиці

В Україні створять систему 112 (фото: facebook.com MNS.GOV.UA)

До слова, недавнє соцопитування підтвердило, що близько третини українців губляться, не знаючи номери екстрених служб.

Система також дозволить підключити до себе камери відеоспостереження, встановлені на вулицях. Це успішно працює в європейських країнах. Приміром, якщо камера фіксує спалах вогню, інформація відразу передається на центральний пульт. В Україні камери тільки постфактум дозволяють розкривати злочини.

Варто відзначити, що в Україні номер 112 працює, але з нього вас перенаправляють лише в пожежно-рятувальну службу.

Крім того, в Європі залишилося лише п'ять країн, у яких немає єдиного номера (Боснія і Герцеговина, Македонія, Білорусь, Вірменія і Україна). Навіть Молдова рік тому перейшла на єдиний номер.

За приблизними оцінками, повноцінне впровадження системи в Україні може коштувати близько 70 млн доларів. А експерти стверджують, що для створення повноцінної робочої служби знадобиться не менше трьох років.

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