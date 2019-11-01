ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нічна пожежа в центрі Києва: вражаюче відео

STYLERЖиття    01.11.2019 - 09:45
Нічна пожежа в центрі Києва: вражаюче відео
Пожежа в центрі Києва (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві загорівся житловий будинок. У мережі з'явилося відео інциденту

Вчора ввечері, 31 жовтня, в центрі Києва загорівся дах шестиповерхового житлового будинку. Інцидент стався на вулиці Пирогова, 2 біля станції метро "Університет".

На місце пожежі прибуло 5 одиниць пожежної техніки. Всі мешканці будинку були евакуйовані, а дорога по вулиці Пирогова перекрита. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.

Пожежу в центрі Києва (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пожежу вдалося загасити після години ночі 1 листопада. Всього в гасінні пожежі брало участь 80 чоловік особового складу та 22 одиниць техніки ДСНС.

Пожежу в центрі Києва (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Під час ліквідації пожежі рятувальники розібрали близько 300 кв. м. обгорілих конструкцій будинку. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Рятувальники вивели на вулицю 40 осіб.

Пожежу в центрі Києва (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що в селі Лишня Київській області стався вибух у приватному будинку. Через вибух впала частина конструкції будівлі. В результаті інциденту постраждав чоловік 1954 року народження. Він отримав термічні опіки різного ступеню і був госпіталізований.

Раніше повідомлялося про те, що Каліфорнію накрила найпотужніша пожежа в історії. Більше двох мільйонів людей залишилися без світла. При цьому сотні тисяч покинули свої будинки, рятуючись від лиха. Займання почалося недалеко від музею Getty Center на вкритих чагарниками пагорбах.

Свої житла кидали навіть знамениті люди, включаючи Арнольда Шварценеггера. У Каліфорнії оголошено надзвичайний стан. Рятувальники з усіх сил намагаються загасити пожежу, але через сильний вітер вогонь дуже швидко поширюється на іншу територію.

Поклав у багажник: у Києві знайшли "викрадача" дитини (відео) У Києві семикласниця стрибнула з вікна школи: рідні назвали причину
Новини України Київпожежа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся