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У Київській та Житомирській областях обмежили рух вантажівок і автобусів

Київська область, Четвер 10 грудня 2020 16:48
У Київській та Житомирській областях обмежили рух вантажівок і автобусів
Фото: прибирання снігу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Київській та Житомирській областях обмежили рух вантажівок і автобусів через негоду. Обмеження пов'язані з проведенням обробки автодоріг спецтехнікою.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Службою автомобільних доріг в цілях недопущення скоєння ДТП і утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття в Київській і Житомирській області", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Рівненській області обмеження продовжують діяти.

Також рятувальники закликали водіїв до пильності й обережності на дорогах.

"Дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму, необхідних відстаней і враховуйте застереження фахівців, плануючи свій маршрут", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що найближчими днями погода в Україні значно погіршиться.

Крім того, в Києві через ожеледицю утворилися пробки майже на всіх головних магістралях міста.

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