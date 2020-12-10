У Київській та Житомирській областях обмежили рух вантажівок і автобусів через негоду. Обмеження пов'язані з проведенням обробки автодоріг спецтехнікою.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Службою автомобільних доріг в цілях недопущення скоєння ДТП і утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття в Київській і Житомирській області", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що в Рівненській області обмеження продовжують діяти.
Також рятувальники закликали водіїв до пильності й обережності на дорогах.
"Дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму, необхідних відстаней і враховуйте застереження фахівців, плануючи свій маршрут", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що найближчими днями погода в Україні значно погіршиться.
Крім того, в Києві через ожеледицю утворилися пробки майже на всіх головних магістралях міста.