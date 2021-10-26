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У Києві в електричці чоловік тікав від контролерів через вікно: хотів проїхатись "зайцем" (відео)

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 21:09
У Києві в електричці чоловік тікав від контролерів через вікно: хотів проїхатись "зайцем" (відео) В електричці в Києві чоловік хотів проїхати "зайцем" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в міській електричці чоловік вирішив не платити за проїзд та проїхатись "зайцем". Однак, згодом він намагався втекти від контролерів та вилізти з вагона через відкрите вікно.

Відео опублікували Telegram-каналі Реальна Україна.

Так, коли саме стався інцидент невідомо.

"Максимальний рівень "зайця". Столична електричка", – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як чоловік намагався вилізти з вагона через вікно. Втекти у нього не вийшло, тому він повернувся всередину, де йому передав речі один із пасажирів.

Окрім того, ніхто із пасажирів навіть не зробив чоловікові зауваження та ніяк не відреагували на такі дії порушника.

Як відомом, в Києві штраф за безквитковий проїзд в міській електричці становить 160 гривень

Раніше ми повідомляли, що у мережі показали "трешову" українську електричку.

Також ми писали, що українська спортсменка поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці.

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