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Українська спортсменка поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці: їхала в купе з щурами

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Вівторок 26 жовтня 2021 13:40
Українська спортсменка поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці: їхала в купе з щурами Фото: Спортсменка поскаржилася на поїздку в поїзді (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук поскаржилася на свою поїздку в поїзді Укрзалізниці. Спортсменка їздила на поїзді з Хмельницького до Дніпра, де тренується її чоловік.

Історією своєї подорожі в поїзді вона поділилася на сторінці в Instagram.

"Я вже повернулася додому, провела я з коханим всього чотири дні. Це просто нічого, я вже сумую і чекаю, коли ми зможемо побачитися. Поїздка додому була дуже веселою: у мене в купе їхали кошенята і щури", - розповіла спортсменка.

Трохи пізніше Бех-Романчук доповнила розповідь деталями.

"Стан не найкращий після дороги. У поїзді й так спати неможливо, а коли всю ніч чмокали пацюки в клітці, то зі сном ми "на ви", - поскаржилася стрибунка.

Також в сторіс Марина зазначила, що зовсім не любить холод восени, але прогулянки з коханим їй допомагають подолати нудьгу. Більше про свою поїздку в поїзді українка не згадувала.

Українська спортсменка поскаржилася на поїздку в Укрзалізниці: їхала в купе з щурами

Марина Бех-Романчук розповіла про поїздку в Дніпро на поїзді (скріншот / Instagram)

Як ми раніше писали, пасажир показав, як без COVID-сертифіката потрапити на поїзд.

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Укрзалізниця
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