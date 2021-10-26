В Киеве в электричке мужчина убегал от контролеров через окно: хотел проехаться "зайцем" (видео)
В Киеве в городской электричке мужчина решил не платить за проезд и проехать "зайцем". Однако, впоследствии он пытался убежать от контролеров и вылезти из вагона через открытое окно.
Видео опубликовали Telegram-канале Реальная Украина.
Так, когда именно произошел инцидент неизвестно.
"Максимальный уровень "зайца". Столичная электричка", – говорится в сообщении.
На видео видно, как мужчина пытался вылезти из вагона через окно. Сбежать у него не получилось, поэтому он вернулся внутрь, где ему передал вещи один из пассажиров.
Кроме того, никто из пассажиров даже не сделал мужчине замечание и никак не отреагировали на такие действия нарушителя.
Как известно, в Киеве штраф за безбилетный проезд в городской электричке составляет 160 гривен
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