У Києві сильний вітер повалив дерева в трьох районах: фото наслідків стихії

У Києві вітер повалив дерева в трьох районах (колаж: РБК-Україна)

У столиці України через негоду завалилися дерева

У Києві в понеділок, 15 червня, розбушувалася негода. Мало того, що столицю накрила сильна злива з градом, так ще вітер завалив кілька дерев в трьох районах міста.

Дерева не витримали шквального вітру у Шевченківському, Оболонському і Подільському районі. Працівники КП УЗН Шевченківського району нарахували 8 зламаних і повалених дерев. Про це повідомляє "Київзеленбуд" на своїй сторінці у Facebook.

У Києві вітер повалив дерева в трьох районах (фото: facebook.com/zelenbud)

Більш точну інформацію про кількість пошкоджених в столиці дерев комунальники нададуть завтра.

У Києві вітер повалив дерева в трьох районах (фото: facebook.com/zelenbud)

Комунальники нагадали, що при сильному вітрі необхідно дотримуватися правил безпеки і не ховатися від дощу під великими старими деревами.

У Києві вітер повалив дерева в трьох районах (фото: facebook.com/zelenbud)

При необхідності викликати екстрені служби: 101 - служба порятунку ДСНС, 103 - швидка медична допомога. Якщо ви побачили, що впало або зламалося дерево, телефонуйте в аварійно-диспетчерську службу "Київзеленбуду" - (044) 272-40-18.

У Києві вітер повалив дерева в трьох районах (фото: facebook.com/zelenbud)

Нагадаємо, сьогодні на Київ обрушилася сильна злива з градом. Столичні вулиці дуже швидко затопило.

Раніше повідомлялося про те, що у Дніпрі вулиці перетворилися на річки через сильну зливу. Заступник мера міста Михайло Лисенко повідомив, що в місті за 15 хвилин випав місячний осад.

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Автор: Роман Мирончук