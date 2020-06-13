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У Дніпрі місячні опади випали за 15 хвилин: в мережі показали наслідки негоди

STYLERЖиття    13.06.2020 - 11:57
У Дніпрі місячні опади випали за 15 хвилин: в мережі показали наслідки негоди
Дощ в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Через сильну зливу в Дніпрі вулиці перетворилися на річки

У Дніпрі півторамісячна норма опадів випала за 15 хвилин, зробивши справжні річки з вулиць. Потужна злива, яка пройщла вдень 12 червня, також повалила десятки дерев. Про це повідомив заступник мера міста Михайло Лисенко в Facebook.

"П'ятдесят сім повалених дерев. Через це 14 обривів ліній електротранспорту і ще 12 ліній електропостачання міськсвітла. Три лікарні без електропостачання. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів", - написав він.

У результаті падіння дерев пошкоджено сім транспортних засобів городян.

Нагадаємо, що раніше за дві доби Київ побив нові температурні рекорди. Ніч на четвер в столиці була найтеплішою за останні 140 років.

Також РБК-Україна писало, що середньомісячна температура повітря травня 2020 року в Києві склала 12,4 градуса, що на 2,8 градуса нижче кліматичної норми: місяць виявився найхолоднішим у XXI столітті.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ФК ДніпродождиосадкиПогода
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