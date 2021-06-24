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На п'яти пляжах Києва не рекомендують купатися: список

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Київ, Четвер 24 червня 2021 09:49
На п'яти пляжах Києва не рекомендують купатися: список Фото: на п'яти пляжах Києва через виявлену кишкову паличку не рекомендують купатися (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві не рекомендує купатися на п'яти пляжах столиці. Там зафіксоване перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"У пробах води з водойм відібраних на пляжах Києва зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - сказано у повідомленні.

Столична Держспоживслужба рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку населення - без купання.

"Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві до пляжного сезону підготували 14 пляжів. Не на всіх вже можна купатися через сильні дощі та грози. Однак є доступні місця для відпочинку в спекотну погоду майже у всіх районах столиці.

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