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З початку літа в Україні потонули 126 людей. Лише за вчора - 13

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Четвер 24 червня 2021 10:25
З початку літа в Україні потонули 126 людей. Лише за вчора - 13 Фото: в Україні вчора потонули 13 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку місяця на водних об'єктах України загинуло 126 осіб. Із них 28 дітей.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Лише упродовж минулої доби на воді загинули 13 людей, з яких одна дитина.

"У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні. Якщо ви стали свідком того, як тоне людина - одразу телефонуйте за номером 101", - наголошують рятувальники.

Раніше повідомлялося, що рятувальники 22 червня знайшли тіло зниклої на Київському водосховищі дитини. Пошуки батька дитини ще продовжуються .

Нагадаємо, в Україні потонули 40 людей за три вихідні.

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