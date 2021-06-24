З початку літа в Україні потонули 126 людей. Лише за вчора - 13
Фото: в Україні вчора потонули 13 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
З початку місяця на водних об'єктах України загинуло 126 осіб. Із них 28 дітей.
Лише упродовж минулої доби на воді загинули 13 людей, з яких одна дитина.
"У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні. Якщо ви стали свідком того, як тоне людина - одразу телефонуйте за номером 101", - наголошують рятувальники.
Раніше повідомлялося, що рятувальники 22 червня знайшли тіло зниклої на Київському водосховищі дитини. Пошуки батька дитини ще продовжуються .
Нагадаємо, в Україні потонули 40 людей за три вихідні.