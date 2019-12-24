Тварини в Україні страждають від аномального тепла: з'явилися сумні фото

Тварини в Україні страждають від аномальної погоди (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися сумні фотографії з розплідника в Закарпатті

Погода в Україні у грудні шокує своїми аномальними температурами не тільки людей, але і тварин. Як повідомили в національному парку Синевир на Закарпатті, ведмеді з реабілітаційного центру відмовилися впадати в сплячку через теплу погоду. Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника в соціальній мережі Facebook.

Як зазначили в публікації, з усіх бурих ведмедів, які є в центрі реабілітації, заснути змогли тільки троє.

"Зима – це період, коли всі ведмеді, підкоряючись природному інстинкту, повинні залягати в сплячку. І в центрі реабілітації бурих ведмедів поснули тільки троє. Причиною ведмежого безсоння є недостатньо низька температура. Справжня зима в регіоні протрималася лише тиждень до початку грудня. За цей час встигли впасти в стан анабіозу три ведмедя: Беня, Дюрі і Потапович. Решта – чекають морозів", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Центр реабілітації "Синевир" працює з 2011 року і сюди привозять ведмедів, які більшу частину свого життя провели в неволі.

Одне із завдань центру – повернення природних інстинктів і реабілітація психологічного і фізичного стану ведмедів. На даний момент в розпліднику проживає 32 ведмедя.

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Минулої зими більшість з них пішли на зимову сплячку, і це хороший показник для центру.