ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тварини в Україні страждають від аномального тепла: з'явилися сумні фото

STYLERЖиття    24.12.2019 - 17:39
Тварини в Україні страждають від аномального тепла: з'явилися сумні фото
Тварини в Україні страждають від аномальної погоди (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися сумні фотографії з розплідника в Закарпатті

Погода в Україні у грудні шокує своїми аномальними температурами не тільки людей, але і тварин. Як повідомили в національному парку Синевир на Закарпатті, ведмеді з реабілітаційного центру відмовилися впадати в сплячку через теплу погоду. Про це повідомили на офіційній сторінці заповідника в соціальній мережі Facebook.

Як зазначили в публікації, з усіх бурих ведмедів, які є в центрі реабілітації, заснути змогли тільки троє.

"Зима – це період, коли всі ведмеді, підкоряючись природному інстинкту, повинні залягати в сплячку. І в центрі реабілітації бурих ведмедів поснули тільки троє. Причиною ведмежого безсоння є недостатньо низька температура. Справжня зима в регіоні протрималася лише тиждень до початку грудня. За цей час встигли впасти в стан анабіозу три ведмедя: Беня, Дюрі і Потапович. Решта – чекають морозів", - йдеться в повідомленні.

Тварини в Україні страждають від аномального тепла: з'явилися сумні фото

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Центр реабілітації "Синевир" працює з 2011 року і сюди привозять ведмедів, які більшу частину свого життя провели в неволі.

Одне із завдань центру – повернення природних інстинктів і реабілітація психологічного і фізичного стану ведмедів. На даний момент в розпліднику проживає 32 ведмедя.

Тварини в Україні страждають від аномального тепла: з'явилися сумні фото

Фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir

Минулої зими більшість з них пішли на зимову сплячку, і це хороший показник для центру.

В Україні вже весна: в мережі показали докази кліматичних аномалій (фото) Закохані леопарди: на Арабатській стрілці оселилися дикі кішки (фото)
Новини України животныеаномальная погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся