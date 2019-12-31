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У Києві знайшли шість покинутих тигрів: господар залишив помирати (фото)

STYLERТварини    31.12.2019 - 08:06
У Києві знайшли шість покинутих тигрів: господар залишив помирати (фото)
У Києві знайшли покинутих тигрів в клітках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У Києві дикі тварини жили в жахливих умовах

У Києві виявили шість покинутих тигрів в клітках, яких власник залишив без будь-яких умов до існування. Тварини знаходилися у вольєрах на Жуковому острові в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Врятувати тварин вдалося завдяки жінці, яка зателефонувала правоохоронцям. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. На даний момент вирішується питання про приміщенні тигрів у спеціальні установи.

У Києві знайшли шість покинутих тигрів: господар залишив помирати (фото)

У Києві знайшли покинутих тигрів в клітках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохоронці на острові посеред Дніпра виявили шістьох тварин у вольєрах в страшних умовах.

Вдалося з'ясувати, що територія, на якій знаходилися тигри, є приватною власністю, що охороняється, але господар там не проживає.

У Києві знайшли шість покинутих тигрів: господар залишив помирати (фото)

У Києві знайшли покинутих тигрів в клітках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У поліції вже розпочали кримінальне провадження за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі.

Варто відзначити, що Україна вже приєдналася до всесвітньої тенденції "цирк без тварин". Чиновники обіцяють, що у 2020 році закінчиться багаторічна кабала тигрів, ведмедів, коней та інших циркових тварин.

У Києві знайшли шість покинутих тигрів: господар залишив помирати (фото)

У Києві знайшли покинутих тигрів в клітках (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

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