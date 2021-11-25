У Києві автохами заблокували виїзд "швидкої" з хворим: обурливе відео
У Києві медики швидкої допомоги приїхали до одного з будинків для надання медичної допомоги. Однак згодом, вони виїхати до лікарні довгий час не могли.
Так, інцидент стався ввечері 24 листопада, повідомили у Telegram-каналі "Київ оперативний".
Відео у мережі з нахабними порушниками зняли очевидці та родичі хворого.
Зокрема, коли лікарі вийшли з під'їзду разом із хворим, який потребував термінової госпіталізації, то побачили, що відразу двоє водіїв заблокували швидкій виїзд.
Власники автомобілів з'явились щонайменше за пів години. Тільки після цього медики змогли хворого транспортувати до лікарні.
На щастя, все закінчилося добре.
У коментарях користувачі пишуть, що потрібно було викликати поліцію та евакуатора.
- Так треба було поліцію викликати за порушення правил паркування і на штраф стоянку забрали б їх;
- Потрібно вводити штрафи за таке. Щоб думали наступного разу;
- Зазвичай водій швидкої сидить у машині та чекає на медиків. Він же бачив, як цей паркується. Невже промовчав?;
- Невже більше місця не було де припаркуватись;
- Евакуатора на них і на штрафмайданчик.
Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" з хворою і лаялась на медиків.
Також ми писали, що київські медики скаржаться, що їхні карети "швидкої" штрафують за перевищення швидкості.