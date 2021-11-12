У Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" з хворою і лаялась на медиків (відео)

У Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" допомоги та нахамила медикам. Зокрема, вона припаркувала своє авто просто посеред дороги біля багатоповерхівки.

Згодом, після суперечок із правоохоронцями жінка таки прибрала свою машину. Також поліцейські склали постанову на жінку.

Тому медики просили водійку переставити машину, але вона відмовилася і довелося викликати поліцію.

Зазначається, що у салоні "швидкої" допомоги перебувала "тяжка" пацієнтка, проте карета не могла проїхати, бо посеред дороги жінка припаркувала свою іномарку.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові медику "швидкої" довелося штовхати машину автохама. Зокрема, водій залишаючи авто не поставив його на паркінг, і машина просто відкотилася.

Також нещодавно ми писали, що у Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним: був з найменшими ознаками життя.