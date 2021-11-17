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Київські медики скаржаться, що їхні карети "швидкої" штрафують за перевищення швидкості

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Київ, Середа 17 листопада 2021 09:23
Київські медики скаржаться, що їхні карети "швидкої" штрафують за перевищення швидкості Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві правоохоронці надсилають штрафи за перевищення швидкості каретами "швидкої допомоги" медзакладу, що ними володіє. У підсумку виконавча служба заарештувала банківський рахунок директора приватної клініки "Оберіг" за несплату штрафних санкцій за поданням Нацполіції.

Про ситуацію розповів співвласник цієї клініки Олександр Деркач у своєму Facebook.

За його словами, медзаклад не сплатив штраф за машини "швидкої", які перевищивши встановлену по місту швидкість руху, потрапили на камери фотофіксації порушень ПДР.

""Швидких" у нас багато, тому й актів багато. Десятки на рік. Не встигаємо відписуватися. Розглядаються тижнями", - йдеться в публікації.

Також Деркач додав, що його партер Віктор Рибчук зв'язався зі своїм колегою з медичного центру "Добробут", і виявилося, що там аналогічна історія.

"Цікаво, свої машини вони теж штрафують за перевищення швидкості, або тільки ті, що за горілкою їдуть?"- з сарказмом додав він.

У коментарях до публікації користувачі мережі також обурюються такою ситуацією, і розмірковують, як можна з неї вийти.

  • Пост викликав бурю вечірніх емоцій, настільки різних. Але, вирішувати проблему то потрібно, як варіант спецреєстри з виключенням із системи реагування.
  • Який абсурд!
  • Сюр!
  • Ситуація знайома і у мене на підприємстві. Як керівник, я повинен відповідати особисто за порушення ПДР моїми водіями та оплачувати їх штрафи. Бажано вчасно. Причина проста - керівника підприємства поліції знайти легше, ніж працівника. Пішли простим шляхом.
  • У МНС така ж проблема?
  • А як швидку допомогу можна оштрафувати за перевищення швидкості? Це ж якийсь нонсенс.
  • Жесть, можна ж в програмі поставити розпізнавання.
  • Так подати до суду на перегляд протоколів. А також у МВС заяву на перегляд алгоритму формування протоколів. Може, десь збій йде.

Нагадаємо, раніше ми писали, як при автофіксації порушень ПДР оскаржити штраф.

Раніше повідомлялося, що в Харкові спіймали і покарали водія, який не хотів пропускати "швидку".

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