Київські медики скаржаться, що їхні карети "швидкої" штрафують за перевищення швидкості

У Києві правоохоронці надсилають штрафи за перевищення швидкості каретами "швидкої допомоги" медзакладу, що ними володіє. У підсумку виконавча служба заарештувала банківський рахунок директора приватної клініки "Оберіг" за несплату штрафних санкцій за поданням Нацполіції.

Про ситуацію розповів співвласник цієї клініки Олександр Деркач у своєму Facebook .

За його словами, медзаклад не сплатив штраф за машини "швидкої", які перевищивши встановлену по місту швидкість руху, потрапили на камери фотофіксації порушень ПДР.

""Швидких" у нас багато, тому й актів багато. Десятки на рік. Не встигаємо відписуватися. Розглядаються тижнями", - йдеться в публікації.

Також Деркач додав, що його партер Віктор Рибчук зв'язався зі своїм колегою з медичного центру "Добробут", і виявилося, що там аналогічна історія.

"Цікаво, свої машини вони теж штрафують за перевищення швидкості, або тільки ті, що за горілкою їдуть?"- з сарказмом додав він.

У коментарях до публікації користувачі мережі також обурюються такою ситуацією, і розмірковують, як можна з неї вийти.