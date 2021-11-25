В Киеве автохамы заблокировали выезд "скорой" с больным: возмутительное видео

В Киеве медики скорой помощи приехали в один из домов для оказания медицинской помощи. Однако впоследствии, они уехать в больницу долгое время не могли.

Так, инцидент произошел вечером 24 ноября, сообщили в Telegram - канале "Киев оперативный".

Видео в сети с наглыми нарушителями сняли очевидцы и родственники больного.

В частности, когда врачи вышли из подъезда вместе с больным, который нуждался в срочной госпитализации, то увидели, что сразу двое водителей заблокировали скорой выезд.

Владельцы автомобилей появились минимум через пол часа. Только после этого медики смогли больного транспортировать в больницу.

К счастью, все закончилось хорошо.

В комментариях пользователи пишут, что нужно было вызвать полицию и эвакуатор.