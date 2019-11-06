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В Киеве арестовали женщину-ветерана АТО с позывным "Пума": все детали

STYLERПерсоны    06.11.2019 - 10:58
В Киеве арестовали женщину-ветерана АТО с позывным "Пума": все детали
В Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко (коллаж: РБК-Украина)

Ветаран АТО Ирина Грищенко - супруга киборга, которого обвиняют в покушении на убийство

В Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума". В среду, 6 ноября, Грищенко будут избирать меру пресечения в Печерском райсуде столицы. Также из Ивано-Франковска в Киев должны привезти Владислава Грищенко, киборга, обвиняемого в покушении на убийство бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область).

Об этом рассказал в Facebook Станислав Краснов.

"Арестована Пума - Инна Грищенко. Ничего не понятно что и за что.
Совсем недавно в Ивано-Франковске арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Франковска в Киев", - пишет Краснов.

В Киеве арестовали женщину-ветерана АТО с позывным &quot;Пума&quot;: все детали

В Киеве арестовали ветерана АТО Инну Грищенко (скрин: facebook.com/Krasnov.Stanislav)

Кроме того, в Киеве произошел обыск пиццерии, на Софиевской, 8, которую основали ветераны АТО. Леонид Остальцев, основатель Veterano Group, рассказал, что у его помощника Дмитрия Терещенко также произошли обыски.

Терещенко, якобы обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове в 2018 году, за которое в сентябре 2019 задержали киборга Владислава Грищенко, с позывным Буча. Владислав является супругой Инны, она три года назад работала в одном из заведений Veterano Group.

Неприємно про це говорити але краще я розкажу ніж хтось перекрутить. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформ просторі. Сьогодні у піцерії на Софіівській 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук надав найчесніший і найсправедливіший суд світу - печерський. Одразу пара уточнень: - двері виламали у Дімаса вдома а не в піцерії - по ухвалі мене проконсультували і тепер я знаю що слідак цю ухвалу просив, а суд виписав просто виписав. Дякую за роз’яснення.

Опубліковано Leonid Ostaltsev Вівторок, 5 листопада 2019 р.

В Киеве обыскали пиццерию Veterano Group (видео: facebook.com/diliriya)

К слову, в холдинг Veterano Group входит ряд заведений: пиццерия Pizza Veterano, ресторан Veterano Resto, сеть кофеен Veterano Coffee, выпечка Veterano Brownie, охранная фирма Veterano Guard, а также такси Veterano Cab.

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