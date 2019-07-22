У Києві активізувалися "міняйли": як не стати жертвою шахраїв (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Фальшивомонетники підшукують довірливих клієнтів в мережі

У Києві фальшивомонетник днями обміняв велику суму грошей у гривнях на підроблену валюту, "підкупивши" свою жертву запропонованим дуже низьким курсом. Аферист промишляв вже давно - правоохоронці спіймали його на четвертій махінації. У столичній поліції розповіли про активацію шахраїв і дали поради українцям, як не потрапити на гачок недобросовісних "мінял".

Злочинець розміщував в інтернеті оголошення, в яких пропонував купити долари чи євро за вигідним курсом. При зустрічі насправді він давав їм фальшиві купюри. Зловмисника спіймали завдяки пильності киянина, який одразу запідозрив недобре, щойно побачив "банкноти" - три купюри на 600 євро. Всього ж йшлося про обмін майже 5 тисяч євро.

Чоловік одразу ж викликав поліцію, і "копи" оперативно затримали афериста на гарячому. Ним виявився 31-річний мешканець Київської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних правопорушень.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Шахраєві оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Старший слідчий Головного управління Нацполіції Києва Сергій Руденко закликав українців здійснювати обмін тільки в офіційних банківських установах і не спокушатись на надзвичайно низькі курси.

Відео: YouTube / Поліція Києва

Також у поліції розповіли, що нещодавно в Києві затримали групу шахраїв, які також підшукували довірливих жертв в інтернеті.

Так, киянин вирішив продати 20 тисяч доларів, але отримав натомість сувенірні гривні. Зловмисником був 25-річний уродженець Луганщини, і незабаром після цього правоохоронці змогли вийти та спіймати двох його спільників.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Шахраї облаштували в гаражі собі офіс. Там "копи" знайшли комп'ютерну та копіювальну техніку, сувенірні гроші, прилад для упаковки, підроблені номерні знаки на машини та мобільні телефони.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Двох підозрюваних помістили під варту і призначили застави в 90 тисяч і 150 тисяч гривень. Третього відпустили під домашній арешт.

Як розповів начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, зараз у суді слухається кримінальні виробництва про скоєння ними 16 подібних випадків шахрайства.

Відео: YouTube / Поліція Києва

Раніше ми писали про те, що директор фейкової фірми в Києві обдурила дітей-гімнастів на 105 тисяч гривень. В результаті туристичної афери постраждали 22 сім'ї.

Нагадаємо, у сезон відпусток також активізувалися квартирні злодії, які грабують будинки, поки їх господарі відпочивають на курортах. У поліції розповіли, як убезпечити свої домівки від таких злочинців.

Додамо, що в Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з крадіжкою грошей з банківських карт шляхом злому мобільного номера телефону. У Кіберполіції докладно описали такі злочинні схеми та дали рекомендації громадянам щодо захисту своїх заощаджень.