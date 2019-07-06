Пограбування квартири: як не стати жертвою злодіїв під час відпусток

Як не стати жертвою квартирних злодіїв під час відпусток (фото: facebook.com/Behan-Ramsell)

Експерти розповіли, що потрібно зробити, щоб вашу квартиру не обікрали

Пограбування квартир часто відбувається в розпал літніх відпусток, коли злочинці особливо активно працюють. У поліції повідомляють, що власники квартир часто самі провокують злодіїв, залишаючи натяки на те, що вдома нікого немає. Про це повідомляють "Вести".

Найпростіший спосіб не показувати, що в квартирі ніхто не живе - це попросити сусідів доглянути за будинком, квітами, рибками і т. д. Якщо вони будуть іноді включати світло у вечірній час, то це створить враження, що в квартирі хтось постійно знаходиться. Цей метод дієвий, оскільки перед пограбуванням зловмисники стежать за квартирою.

Щоб злочинці не захотіли пограбувати ваше житло, розсуньте штори та ролети і не залишайте на балконі білизну, яка сохне, адже незняте прання може свідчити про те, що господарів немає вдома.

Як не стати жертвою квартирних злодіїв під час відпусток (фото: facebook.com/Behan-Ramsell)

Можна також залишити в квартирі працючий ліхтарик, який буде у вечірній час висвітлювати вікно. Злодії не будуть лізти в квартиру, в якій горить світло.

Варто зазначити, що злочинці також користуються соцмережами, тому не варто в інтернеті писати на скільки і коли ви залишаєте будинок. Деякі люблять відразу по приїзду викладати фото в мережі, але краще це зробити вже вдома.

Також можна встановити в кожній кімнаті датчики руху, які будуть спрацьовувати в разі незаконного проникнення і вмикати гучну сирену. Така система захисту обійдеться у близько 400 гривень.

Як не стати жертвою квартирних злодіїв під час відпусток (фото: pixabay.com)

Експерти також радять придивитися до вхідних дверей. Можна встановити додаткові дверні замки, а також придивитися чи немає на двері міток, які залишають грабіжники. Якщо на дверях або на стіні з'явиться якась мітка, то її необхідно відразу ж видалити, тому що це може бути знак злодія.

Самий надійний спосіб захистити своє житло - це встановити квартирну сигналізацію. Більш бюджетний варіант - установка wi-fi камери з оглядом на ваші двері. Ця камера допоможе самому побачити, що відбувається під дверима з будь-якої точки світу. У разі виявлення квартирних злодіїв можна попросити сусідів викликати поліцію.

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