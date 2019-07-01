Аферисти за допомогою телефону чистять рахунки та "вішають" борги: що потрібно знати

Фото: колаж РБК-Україна

Шахраї роблять заміну SIM-карти та знімають гроші з банківських рахунків українців

В Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з крадіжкою грошей із банківських карток шляхом злому мобільного номера телефону. Зловмисники знімають кошти і оформляють кредити на свої жертви, попутно вганяючи тих у борги. У Кіберполіції докладно описали такі злочинні схеми та дали рекомендації громадянам щодо захисту своїх заощаджень.

Злодії за допомогою "коллбек" можуть викрасти вашу SIM-карту, а фінансовий номер телефону - своєрідний паспорт або ідентифікаційний код - до нього прив'язана інформація, достатня для ідентифікації клієнта в банку та проведення операцій із коштами.

Аферисти "вбивають" SIM-ку, на електронну пошту приходить повідомлення про зміну пароля в онлайн-банкінгу... а потім і листи про оформлення швидких кредитів, передає "Сьогодні".

Обмін SIM-карти абоненти "Київстар" і Vodafone можуть здійснити дистанційно: у першому випадку достатньо зателефонувати оператору і відповісти на ряд питань, а в другому випадку через USSD запит.

Зазначимо, що після почастішання випадків шахрайства банки ускладнили відновлення пароля, а оператори - заміну SIM-карт. Тепер абоненту відправляють повідомлення із попередженням про заміну а також інструкцію дій, якщо заміну "сімки" замовили не ви.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Vodafone роз'яснили, що для перевірки особи власника номера оператор перевіряє інформацію, яку повинен знати тільки власник номера: на які номери найчастіше він дзвонить, який puk-код (вказаний на стартовому пакеті), сума і час останнього поповнення рахунку.

Головний прийом аферистів полягає в тому, щоб умовити або змусити людину саму їм передзвонити. Вони можуть представитися співробітниками банку, представниками різних сервісів тощо, також поповнити рахунок власника SIM-карти.

Фото: npu.gov.ua

У банку радять українцям завести окрему "сімку" для розмов по телефону, а іншу - суто для фінансової діяльності. І дуже не бажано розміщувати цей телефонний номер в оголошеннях і соцмережах.

Додамо, що мобільні оператори пропонують громадянам послугу "заборони на дистанційну заміну SIM-карти", і в разі її активації поміняти її можна буде тільки в магазині оператора.

Як повідомлялося раніше, нещодавно українцям розповіли, як не попастися в пастку аферистів при оренді квартири. Так, шахраї вигадали нову схему, яка дозволяє зловмисникам наживатися на довірливих жителів.

Також ми писали про те, що ПриватБанк попередив українців про новий спосіб шахрайства в інтернеті.