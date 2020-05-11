Сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантину: що відкривається

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантинні обмеження послаблять не у всіх містах

У понеділок, 11 травня, в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантину, зняття обмежень відбуватиметься у кількох сферах бізнесу і суспільного життя. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, влада на місцях самостійно ухвалює рішення про ослаблення, грунтуючись на рекомендаціях Кабінету міністрів. У Києві, наприклад, обмеження почнуть знімати з 12 травня, а Львів пом'якшить їх лише частково.

Згідно з постановою Кабміну, з 11 травня карантин буде ослаблений у наступних сферах:

українцям дозволять гуляти в парках і зонах відпочинку, парках, включаючи лісопаркові та прибережні зони;

будуть відкриті для відвідування вуличні дитячі та спортивні майданчики (не в ТРЦ);

відкриються салони краси, перукарні, манікюрні та педикюрні салони;

дозволять оптову торгівлю непродовольчими товарами, в тому числі відкриють магазини в ТРЦ (крім розважальних та дитячих зон, фудкортів і кінотеатрів у ТРЦ);

дозволять працювати адвокатам, нотаріусам, аудиторам, а також психотерапевтам;

будуть дозволені планові операції (їх дозволили робити ще 5 травня), а також відкриті можливості для надання паліативної допомоги в стаціонарах;

дозволять продаж на винос в закладах громадського харчування (тільки ті заклади, які зареєстровані в Державному реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів);

відновлюють роботу історико-культурні заповідники та музеї, однак особливості їх відкриття і роботи будуть регулювати власники;

відкриють літні майданчики кафе і ресторанів під відкритим небом,

до звичайного режиму роботи зможуть повернутися ЗМІ, точки продажу преси, друкарні та інші підприємства медіагалузі;

дозволять роботу клініках і кабінетах стоматології;

відновлюють роботу сервіси побутових послуг;

будуть дозволені кіно - і відеозйомки, репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 осіб і без глядачів)

При цьому зазначалося, що заклади, які надають послуги населенню повинні були підготуватися до роботи до 11 травня, у тому числі дотриматись вимог МОЗ для кожної категорії бізнесу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, при яких умовах настане наступний етап послаблення карантину. За його словами, люди повинні навчитися жити та працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.