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Київ став одним з найчистіших міст світу: усі подробиці

STYLERЖиття    26.04.2020 - 18:17
Київ став одним з найчистіших міст світу: усі подробиці
Київ (фото: РБК-Україна)

У Києві рівень забруднення повітря нарешті став мінімальним

Повітря в Києві значно очистилось, і тепер столиця України знаходиться в кінці списку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Дощ і зміна напрямок вітру посприяли тому, що індекс якості повітря в столиці на 17:30 склав 18 при нормі до 50.

У неділю, 26 квітня, Київ опинився на 84-му рядку рейтингу IQAir. При цьому найчистіше повітря зафіксовано в Сіднеї, Австралія (індекс 2), а найвищий ступінь - в Янгоні, М'янма (індекс 179) - багатонаціональна держава в Південно-Східній Азії, яка знаходиться на кордоні з Таїландом.

Київ став одним з найчистіших міст світу: усі подробиці

Скріншот з iqair.com

Нагадаємо, що нещодавно через сильні пожежі і пилові бурі в Київській області столиця України лідирувала в даному рейтингу за рівнем забруднення повітря. Тоді індекс забруднення становив 380 - небезпечний для здоров'я.

Мешканці всіх районів скаржилися на жахливий запах, і на те, що дихати просто неможливо. Люди будинку закривали всі вікна. При цьому проблеми з повітрям відчували не тільки в Києві, але і в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Раніше Уляна Супрун розповіла про категорії людей, для яких смог смертельно небезпечний. За її словами, в зоні ризику знаходяться люди з хронічними респіраторними і серцево-судинними захворюваннями, а також люди з цукровим діабетом.

Крім того, небезпеки схильні діти, вагітні жінки, і люди похилого віку з серцевими захворюваннями.

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