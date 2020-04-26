Киев стал одним из самых чистых городов мира: все подробности

Киев (фото: РБК-Украина)

В Киеве уровень загрязнения воздуха наконец-то стал минимальным

Воздух в Киеве значительно очистился, и теперь столица Украины находится в конце списка городов с самым загрязненным воздухом в мире. Дождь и изменение направление ветра поспособствовали тому, что индекс качества воздуха в столице на 17:30 составил 18 при норме в 50.

В воскресенье, 26 апреля, Киев оказался на 84 строчке рейтинга IQAir. При этом самый чистый воздух зафиксирован в Сиднее, Австралия (индекс 2), а самый грязный - в Янгоне, Мьянма (индекс 179) - многонациональное государство в Юго-Восточной Азии, которое находится на границе с Таиландом.

Скриншот с iqair.com

Напомним, что недавно из-за сильных пожаров и пылевой бури в Киевской области столица Украины лидировала в данном рейтинге по уровню загрязнения воздуха. Тогда индекс загрязнения составлял 380 - опасный для здоровья.

Жители всех районов жаловались на ужасный запах, и на то, что дышать просто невозможно. Люди дома закрывали все окна. При этом проблемы с воздухом испытывали не только в Киеве, но и в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Ранее Уляна Супрун рассказала о категории людей, для которых смог смертельно опасен. По ее словам, в зоне риска находятся люди с хроническими респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также люди с сахарным диабетом.

Кроме того, опасности подвержены дети, беременные женщины, и пожилые люди с сердечными заболеваниями.