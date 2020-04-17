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Повітря в Києві стало найбруднішим у світі: закривайте вікна!

STYLERЖиття    17.04.2020 - 09:31
Повітря в Києві стало найбруднішим у світі: закривайте вікна!
У Києві вирувала пилова буря (фото: РБК-Україна)

Кожен киянин може перевірити рівень радіації на сайті Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України

Пожежа в Чорнобилі і пилова буря сильно схвилювала киян, вони занепокоїлися, що в столиці підвищений радіаційний фон і намагаються не виходити на вулицю. 16 квітня в Києві розпочалася небувала пилова буря. Причиною тому стали сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму, а ввечері столицю накрив дим від пожеж у Чорнобилі та Житомирської області. Киян просять не виходити з дому і не відкривати вікна.

Ситуація в столиці зараз:

Зазначимо, що кожен житель столиці може перевірити рівень радіації на сайті Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України. Щоб перевірити пройдіть по посиланню карти радіаційного моніторингу.

На даний момент в Чорнобильській зоні рівень радіації вище норми. У столиці показники в межах норми. Рівень радіації в столиці становить в середньому 0,099-0,13, можна хвилюватися після 0,2.

Дані сервісу по вивченню якості атмосфери у всьому світі Air Visual повідомляють, що зараз повітря у Києві "небезпечне для життя".

Завдяки таким показникам, Київ став найбруднішим містом в світі.

Повітря в Києві стало найбруднішим у світі: закривайте вікна!

Скріншот з сайту (Air Visual)

Люди схвильовані і пишуть в соцмережах:

Зазначимо, що мешканці кожного району Києва вчора та сьогодні скаржатьс на жахливий запах повітря, а також повідомляють, що на вулиці знаходитися просто неможливо.

Повітря в Києві стало найбруднішим у світі: закривайте вікна!У Києві пилова буря, Оболонь (фото: facebook.com/ObolonSmog)

Користувачі мережі пишуть, що 16 квітня подібне відбувається не тільки в столиці, але і в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

"Крім Києва у пиловий пастці опинилися Ірпінь, Буча, Софіївська Борщагівка та інші населені пункти", - пишуть у соцмережах.

Пожежа в Чорнобилі

Нагадаємо, що пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня. Вогонь поширився майже на 100 гектарів і підібрався до сховищ з радіовідходами. Відкритий вогонь вдалося загасити лише через 10 днів, 14 квітня, чому посприяв дощ. Однак осередки тління на той момент залишалися. Через два дні, 16 квітня, пожежа відновився. У ДСНС повідомили про трьох нових вогнищах тління, один з яких вдалося загасити.

Фахівці закликають людей:

  • не виходити на вулицю або мінімізувати перебування там;
  • не відкривати вікна, особливо вранці і ввечері;
  • користуватися повітряочисниками;
  • періодично проводити вологе прибирання, а також підвищити вологість повітря (поставити в будинку ємності з водою);
  • пить 2-3 літри води за день (для дорослих).

Прогнози синоптиків:

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 17-го квітня, вітер стихне, лише у східних областях ще побуде поривчастим, а в Приазов'ї - штормовим.

Як ми раніше писали, дим від пожеж в Чорнобилі прийшов до Києва, мешканців просять не виходити на вулицю.

Не відкривати вікна і пити більше рідини: киянам розповіли, що робити через дим в повітрі Дим від пожеж у Чорнобилі прийшов до Києва, жителів просять не виходити на вулицю
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