Київ опиниться в епіцентрі морозних ударів: коли буде пік

Морози та хуртовини насуваються на Київ (фото: РБК-Україна)

Морози і завірюхи прийдуть 5 лютого в столицю України

Погода в Києві не порадує жителів столиці. 5 та 6 лютого на місто обрушаться морози і заметілі, кажуть синоптики.

Так, згідно з прогнозами, вже незабаром у Києві очікується погіршення погодних умов: мокрий сніг і завірюха з температурою вночі близько 0 у середу змінять сніг і нічні морози до -5...-7 наступного дня. На дорогах очікується ожеледиця, вітер переважно північно-східний з поривами до 15-20 м / с.

У зв'язку з різкою зміною погоди, жителів Києва закликають не сідати за кермо без необхідності, а віддавати перевагу громадському пасажирському транспорту.

Також водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. В іншому випадку машини, що заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Поради водіям під час ожеледиці

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції і відмовтеся від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте включити габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте авто з літніми шинами

Поради пішоходам під час ожеледиці