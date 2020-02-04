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На Київ насувається снігопад: водіїв просять утриматися від поїздок на власному авто

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 14:59
На Київ насувається снігопад: водіїв просять утриматися від поїздок на власному авто
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг

Погода у Києві найближчими днями погіршиться, очікується похолодання та снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

За інформацію синоптиків, 5 лютого у Києві очікується мокрий сніг, хуртовина, температура протягом доби близько 0 градусів. У четвер, 6 лютого, вночі істотних опадів не очікується, а вдень - невеликий сніг. Разом з тим, вже з 6 лютого очікується зниження температури вночі до 5-7 градусів морозу, вдень до 1-3 градусів морозу, на дорогах ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с.

"Столична влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби на власному авто та надавати перевагу громадському пасажирському транспорту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, водіїв просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 5 лютого очікується до 10 см снігу. Також за даними синоптиків, в Україні з 4 лютого очікується погіршення погодних умов, наразі оголошено штормове попередження, очікуються хуртовини та сніг до 40 см.

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