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У Києві завтра очікується до 10 см снігу

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 13:57
У Києві завтра очікується до 10 см снігу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики попередили про завірюхах і ожеледиці на дорогах

Погода в Києві, 5 лютого, зміниться під впливом південного циклону, в результаті чого в столиці очікується утворення снігового покриву висотою до 10 див. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними Укргідрометцентру, в Києві очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу і снігу. Вранці та вдень прогнозуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Також синоптики попереджають про завірюхах, ожеледиці на дорогах, а також утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпеки).

"Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах столиці, не паркувати автомобілі вздовж вулиць і доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. По можливості рекомендується утриматися від поїздок на власному транспорті і скористатися громадським", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптиків, 4 лютого в Україні різко погіршиться погода в центральних, східних, західних і південних областях. З-за снігу можливі порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Також повідомлялося, що 4 лютого на високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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