Киев окажется в эпицентре морозных ударов: когда будет пик

Морозы и метели надвигаются на Киев (фото: РБК-Украина)

Морозы и метели придут 5 февраля в столицу Украины

Погода в Киеве не порадует жителей столицы. 5 и 6 февраля на город обрушатся морозы и метели, говорят синоптики.

Так, согласно прогнозам, уже вскоре в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег и метель с температурой ночью около 0 в среду сменят снег и ночные морозы до -5...-7 следующего дня. На дорогах ожидается гололедица, ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 15-20 м / с.

В связи с резким изменением погоды, жителей Киева призывают не садиться за руль без необходимости, а отдавать предпочтение общественному пассажирскому транспорту.

Также водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. В противном случае машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Советы водителям во время гололеда

соблюдайте скоростной режим, дистанцию ​​и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте авто с летними шинами.

Советы пешеходам во время гололеда