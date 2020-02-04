Киев окажется в эпицентре морозных ударов: когда будет пик
Морозы и метели надвигаются на Киев (фото: РБК-Украина)
Морозы и метели придут 5 февраля в столицу Украины
Погода в Киеве не порадует жителей столицы. 5 и 6 февраля на город обрушатся морозы и метели, говорят синоптики.
Так, согласно прогнозам, уже вскоре в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег и метель с температурой ночью около 0 в среду сменят снег и ночные морозы до -5...-7 следующего дня. На дорогах ожидается гололедица, ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 15-20 м / с.
В связи с резким изменением погоды, жителей Киева призывают не садиться за руль без необходимости, а отдавать предпочтение общественному пассажирскому транспорту.
Также водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. В противном случае машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.
Советы водителям во время гололеда
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте авто с летними шинами.
Советы пешеходам во время гололеда
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удерживать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;
- будьте внимательны на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.
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