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Киев окажется в эпицентре морозных ударов: когда будет пик

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 17:07
Киев окажется в эпицентре морозных ударов: когда будет пик
Морозы и метели надвигаются на Киев (фото: РБК-Украина)

Морозы и метели придут 5 февраля в столицу Украины

Погода в Киеве не порадует жителей столицы. 5 и 6 февраля на город обрушатся морозы и метели, говорят синоптики.

Так, согласно прогнозам, уже вскоре в Киеве ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег и метель с температурой ночью около 0 в среду сменят снег и ночные морозы до -5...-7 следующего дня. На дорогах ожидается гололедица, ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 15-20 м / с.

В связи с резким изменением погоды, жителей Киева призывают не садиться за руль без необходимости, а отдавать предпочтение общественному пассажирскому транспорту.

Также водителей просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. В противном случае машины, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Советы водителям во время гололеда

  • соблюдайте скоростной режим, дистанцию ​​и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте авто с летними шинами.

Советы пешеходам во время гололеда

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удерживать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед - попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит свою силу;
  • будьте внимательны на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.
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