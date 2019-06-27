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На Київ обрушився ураган

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 12:14
На Київ обрушився ураган
Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

Через ураган падають дерева

На Київ обрушився потужний ураган. Про це повідомляє РБК-Україна.

В результаті урагану в Києві попадали дерева, утворилися пробки. У столиці зараз йде сильний дощ. У Київській міській державній адміністрації повідомляють, що гроза буде до кінця дня.

 

Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

 

Київ, Лук‘янівка. Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози та урагану:

Опубліковано Vitaliia Mazur Четвер, 27 червня 2019 р.

Зокрема, у КМДА повідомили, що найближчу годину з утриманням до кінця доби буде гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Раніше синоптики повідомляли, що в Києві буде сильна гроза. Прогнозувалося, що шквали 15-20 м / с, в окремих районах град.

Cиноптик Наталка Діденко повідомляла, що в Україну з Балтії йде циклон Otto, який принесе з собою дощі, грози та інші метеорологічні явища. Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли про погіршення погоди в Україні у четвер, 27 червня. За прогнозом синоптиків, на півдні країни також очікуються грози та шквали вітру.

В Гідрометцентрі зазначили, що негода досягне першого рівня небезпечності - жовтого.  РБК-Україна писало, що сьогодні в центральній, західній і частково південній частині України будуть дощі з грозами. На сході країни - сонячно, без опадів.

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