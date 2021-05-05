Швидкісний трамвай у Києві планують продовжити до "Палацу спорту"

У Києві плануют продовжити лінію швидкісного трамвая від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу. Наразі оголошено відкриті торги на розробку проєктної документації будівництва.

Про це повідомили у прес-службі КМДА .

Подати тендерні пропозиції можна до 20 травня.

Очікується, що трамвайні колії побудують із використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій. Також влаштують сучасне зовнішнє освітлення, нові посадочні павільйони з інтерактивними інформаційними табло.

У трамваях встановлено спеціальне обладнання для маломобільних громадян, пристрої GPS, відеонагляду, безготівкової сплати вартості проїзду.

Будівництво трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" фінансуватиметься за кошти Світового банку.