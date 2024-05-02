Не говорите этого: какой совет категорически нельзя давать людям

С начала полномасштабной войны люди часто пытаются подбодрить друг друга фразами. Однако некоторые советы только могут навредить человеку, поэтому следует знать об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал Психологическая поддержка.

Каких фраз избегать

Психологи советуют избегать фраз типа "не время раскисать", "надо держаться", и "нельзя расклеиваться". Будто в трудные времена плохо проявлять печаль или страдание.

Однако, "держаться" всю жизнь категорически нельзя.

Есть периоды напряжения и расслабления, которые все время чередуются. После активности должен следовать отдых. Это правило для психики, за нарушение которого придется дорого заплатить повышенной тревожностью, паническими атаками, бессонницей, постоянной усталостью, апатией или депрессией.

Поэтому даже в сложные периоды важно своевременно "расклеиваться".

В частности, организуйте себе комфортное место и дайте волю негативным эмоциям:

выпишите все чувства в блокнот

пожалейте себя и посочувствуйте

прислушайтесь к себе, к тому, что у вас на душе

О чем следует помнить

Эксперты отметили, что это не обязательно делать самостоятельно, а возможно даже лучше вместе с близким человеком. Главное, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

Важно также не забывать о регулярном душе, вкусной пище и здоровом сне. Все это - основа как физического, так и ментального здоровья.

Состояние взрослого человека - только его ответственность.

Сейчас все переживают очень сложные времена, поэтому каждому нужны силы. Поэтому не стоит жить, сжав зубы: позволяйте себе время от времени и "раскисать".

Как советы могут навредить

Непрошенные советы могут восприниматься как пренебрежительные: вы предполагаете, будто знаете лучше другого человека, и считаете, что он ничего не способен сделать и понять самостоятельно.

Такие советы часто дают родители, напоминая всякий раз, как следует сегодня одеться или что не забыть сделать. Это вызывает только злобу и чувство беспомощности и мешает человеку научиться самостоятельно принимать решения.

К тому же иногда человек может причинить боль другому человеку, потому что часто дает наставления, не зная его полную жизненную картину или даже не пытаясь разобраться в ситуации до конца.