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За какие украинские монеты можно получить большие деньги: их можно найти в кошельке

Как выглядят дорогие украинские монеты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине становится все более популярна нумизматика. Ценные монеты активно продаются на аукционах, но не все знают, как выглядят действительно дорогие экземпляры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт аукционов Violity.

50 копеек

На аукционе украинскую монету в 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг продали за 16 тыс. грн.

Особенности разновидности 3ВАг:

  • средний зуб трезубец толстый
  • рисунок 17,7 мм
  • кисть 1 имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком
  • группа гладкая

50 копеек с гладким гуртом - это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек на группе. Неизвестно, какой был тираж таких копеек.

50 копеек 1992 года (фото: violity.com)

25 копеек

Такую монету 1992 разновидности 4БАм продали на аукционе за 7 тыс. грн.

4БАм - редкая разновидность монеты 25 копеек 1992 года, нумизматы называют его "Английский чекан". Монету чеканили английскими штемпелями на Луганском станкостроительном заводе.

В обращение такие монеты не должны были поступать из-за того, что изготовлены с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец, в отличие от остальных 25 копеек.

25 копеек 1992 года (фото: violity.com)

10 копеек

Монету 10 копеек 1992 разновидности 1.34ЕАм продали за 1500 грн.

Особенности разновидности:

  • средний зуб трезубца утолщен сверху
  • единица даты с хвостиком
  • в гронах №3 и №6 по 6 ягод
  • группа с мелкой насечкой

Монета отличается от других разновидностей тем, что у нее в кисти №6 верхняя ягода находится на одном уровне со словом "копеек".

10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

1 гривна

Монету номиналом 1 гривна 1995 разновидности 1АБ1.1 "Узкий Кант" продали на аукцион за 6 381 тыс. грн.

Существует несколько разновидностей монеты 1 гривна 1995 года. В обращении чаще всего встречаются разновидности 1АБ1.1 и 1АБ1.2. У первой монеты толстый шрифт букв на группе, у второй - тонкий. Остальные разновидности на аукционах практически не продают.

1 гривна 1995 года (фото: violity.com)

Ранее мы сообщали, что 2 копейки в Украине продают за 175 тысяч.

Также читайте, что в Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты.

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