За які українські монети можна отримати великі гроші: їх можна знайти у гаманці

В Україні стає все більш популярна нумізматика. Цінні монети активно продаються на аукціонах, але не усі знають, як виглядають справді дорогі екземпляри.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт аукціонів Violity.
На аукціоні українську монету у 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг продали за 16 тис. грн.
Особливості різновиду 3ВАг:
50 копійок з гладким гуртом - це одні з найперших монет, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Їх карбували в матрицях без рифлень, тому у монет немає насічок на гурті. Невідомо який був тираж таких копійок.
Таку монету 1992 року різновиду 4БАм продали на аукціоні за 7 тис. грн.
4БАм - рідкісний різновид монети 25 копійок 1992 року, нумізмати називають його "Англійський чекан". Монету карбували англійськими штемпелями на Луганському верстатобудівному заводі.
В обіг такі монети не повинні були надходити через те, що виготовлені з помилкою. У неї на аверсі випуклий щит і вдавлений тризуб, на відміну від інших 25 копійок.
Монету 10 копійок 1992 року різновиду 1.34ЕАм продали за 1500 грн.
Особливості різновиду:
Монета відрізняється від інших різновидів тим, що у неї у гроні №6 верхня ягода знаходиться на одному рівні зі словом "копійок".
Монету номіналом 1 гривня 1995 року різновиду 1АБ1.1 "Вузький Кант" продали на аукціон за 6 381 тис. грн.
Існує кілька різновидів монети 1 гривня 1995 року. В обігу частіше всього зустрічаються різновиди 1АБ1.1 та 1АБ1.2. У першої монети товстий шрифт букв на гурті, у другої - тонкий. Решта різновидів на аукціонах практично не продають.
Раніше ми повідомляли, що 2 копійки в Україні продають за 175 тисяч.
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