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За які українські монети можна отримати великі гроші: їх можна знайти у гаманці

Як виглядають дорогі українські монети (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні стає все більш популярна нумізматика. Цінні монети активно продаються на аукціонах, але не усі знають, як виглядають справді дорогі екземпляри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт аукціонів Violity.

50 копійок

На аукціоні українську монету у 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг продали за 16 тис. грн.

Особливості різновиду 3ВАг:

  • середній зуб тризуба товстий
  • малюнок 17,7 мм
  • гроно 1 має 4 ягоди, а п'ята ягода злилась з вінком
  • гурт гладкий

50 копійок з гладким гуртом - це одні з найперших монет, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Їх карбували в матрицях без рифлень, тому у монет немає насічок на гурті. Невідомо який був тираж таких копійок.

50 копійок 1992 року (фото: violity.com)

25 копійок

Таку монету 1992 року різновиду 4БАм продали на аукціоні за 7 тис. грн.

4БАм - рідкісний різновид монети 25 копійок 1992 року, нумізмати називають його "Англійський чекан". Монету карбували англійськими штемпелями на Луганському верстатобудівному заводі.

В обіг такі монети не повинні були надходити через те, що виготовлені з помилкою. У неї на аверсі випуклий щит і вдавлений тризуб, на відміну від інших 25 копійок.

25 копійок 1992 року (фото: violity.com)

10 копійок 

Монету 10 копійок 1992 року різновиду 1.34ЕАм продали за 1500 грн.

Особливості різновиду:

  • середній зуб тризуба потовщений зверху
  • одиниця дати з хвостиком
  • у гронах №3 і №6 по 6 ягід
  • гурт з дрібною насічкою

Монета відрізняється від інших різновидів тим, що у неї у гроні №6 верхня ягода знаходиться на одному рівні зі словом "копійок".

10 копійок 1992 року (фото: violity.com)

1 гривня

Монету номіналом 1 гривня 1995 року різновиду 1АБ1.1 "Вузький Кант" продали на аукціон за 6 381 тис. грн.

Існує кілька різновидів монети 1 гривня 1995 року. В обігу частіше всього зустрічаються різновиди 1АБ1.1 та 1АБ1.2. У першої монети товстий шрифт букв на гурті, у другої - тонкий. Решта різновидів на аукціонах практично не продають.

1 гривня 1995 року (фото: violity.com)

Раніше ми повідомляли, що 2 копійки в Україні продають за 175 тисяч.

Також читайте, що в Україні не прийматимуть деякі купюри та монети.

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