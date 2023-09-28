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В Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты. На обмен - три дня

Украина, Четверг 28 сентября 2023 10:06
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В Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты. На обмен - три дня Фото: обмен прекратят 30 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На обмен мелких монет и банкнот гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного оборота, осталось три дня. После 30 сентября их уже не будут принимать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Куда обращаться для обмена

В Национальный банк Украины:

  • в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

В уполномоченные банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы.

Изъятие банкнот и монет из обращения

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения.

Также с 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

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