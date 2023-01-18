Ошибки, которые ускоряют старение кожи на лице: мы совершаем их ежедневно

Кожа на лице особенно чувствительна и неправильный уход может значительно быстрее ускорить ее старение. Ежедневно мы совершаем ошибки, которые даже не замечаем. А именно они ведут к раннему образованию морщин.

Какие три ошибки мы совершаем каждый день, и они ускоряют старение кожи лица - читайте в материале ниже.

Мы трогаем свое лицо

Подпираем рукой щеку, когда работаем или читаем, трем в задумчивости лоб или нос, морщимся при рассматривании чего-либо, трогаем лицо руками после макияжа - все это не просто растягивает кожу и приводит к образованию первых мимических морщин, а еще и переносит с касанием множество микробов и бактерий.

Еще к подобным действиям относятся и другие вредные привычки - после умывания мы трем лицо полотенцем, кулаками протираем глаза, когда они устали. Понаблюдайте за собой и посчитайте, сколько раз за день вы дотронулись до лица.

Если вы будете относиться к своей коже очень нежно и бережно, все ваши движения будут аккуратными - вы избежите появления морщин еще долгое время.

Мы наносим тональные основы каждый день

Не имеет значения, сколько стоят ваши тональные основы и другие элементы макияжа - ежедневное применение нескольких слоев "штукатурки" так или иначе приведет к обезвоживанию кожи, воспалениям и закупоренным порам.

Конечно же, хочется создать идеально ровное покрытие. Но именно такая идеальность будет стоить вам молодости, так как ровный слой получается за счет большого количества тональной основы. А в ее состав входит много компонентов, которые не рассчитаны на ежедневное применение. Ваша кожа под этими средствами - как под пленкой из целлофана.

Оставьте большое количество тональных средств для вечеринок, фотосессий или свиданий. Для ежедневного применения используйте точечно консилер, легкую пудру. Если без тональной основы никак - возьмите ВВ-крем или СС-крем.

Мы спим лицом в подушку

Привычка спать, зарывшись лицом в подушку или одеяло, ускоряет старение вашей кожи в разы. При таком сне появляются морщины, заломы и непонятные линии. Коллаген вырабатывается в вашей коже именно ночью, поэтому есть риск, что залом, полученный во сне, останется с вами надолго.

Если не хотите, чтобы сон "оставил следы" на вашей коже, научитесь спать на спине, полубоком и под голову используйте валик или более плотную подушку.