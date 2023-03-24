Какие товары нельзя вернуть назад в магазин: полный список
Может так случиться, что человек после приобретения товара решает, что ошибся в выборе и несет его обратно в магазин. Однако важно знать, что не все товары можно вернуть обратно.
Об этом сообщили на странице Госпотребслужбы в Facebook.
Через сколько времени можно вернуть товар
В течение 14 дней с момента покупки товара его можно вернуть обратно в магазин. Однако не все товары подлежат такому возврату.
Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172 "О реализации отдельных положений Закона Украины" "О защите прав потребителей".
Что нельзя вернуть
В общем, в такой перечень входят:
- продовольственные товары, лекарственные средства и предметы сангигиены;
- непродовольственные товары: фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;
- парфюмерно-косметические изделия;
- перьяно-пуховые изделия;
- мягкие детские игрушки;
- резиновые надувные детские игрушки;
- зубные щетки;
- приборы для бритья;
- гели для бритья;
- расчески и массажные щетки;
- перчатки;
- ткани;
- тюлегардинные и кружевные полотна;
- метражные ковровые изделия;
- нижнее белье;
- постельное белье;
- чулочно-носочные изделия;
- товары в аэрозольной упаковке;
- печатные издания;
- трубная продукция, пиломатериалы, стекло, которые нарезаны или раскроены под размер, определенный покупателем (заказчиком);
- аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;
- изделия из натуральных и искусственных волос (парики);
- товары для младенцев (пеленки, пустышки, бутылочки для кормления);
- инструменты для маникюра и педикюра (ножницы, пилочки);
- ювелирные изделия из драгоценных металлов, камни.
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