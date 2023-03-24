Які товари не можна повернути назад в магазин: повний список
Може так трапитись, що людина після придбання товару вирішує, що помилилася у виборі та несе його назад в магазин. Однак, важливо знати, що не усі товари можна повернути назад.
Про це повідомили на сторінці Держпродспоживслужби у Facebook.
Через скільки часу можна повернути товар
Протягом 14 днів з моменту покупки товару його можна повернути назад магазин. Однак, не всі товари підлягають такому поверненню.
Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України" "Про захист прав споживачів".
Що не можна повернути
Загалом, до такого переліку входять:
- продовольчі товари, лікарські препарати та предмети сангігієни;
- непродовольчі товари: фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
- парфумерно-косметичні вироби;
- пір'яно-пухові вироби;
- м'які дитячі іграшки;
- гумові надувні дитячі іграшки;
- зубні щітки;
- припади для гоління;
- гелі для гоління;
- розчіски та масажні щітки;
- рукавички;
- тканини;
- тюлегардинні і мереживні полотна;
- метражні килимові вироби;
- нижня білизна;
- білизна постільна;
- панчішно-шкарпеткові вироби;
- товари в аерозольній упаковці;
- друковані видання;
- трубна продукція, пиломатеріали, скло, які нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);
- аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
- вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
- товари для немовлят (пелюшки, пустушки, пляшечки для годування);
- інструменти для манікюру та педикюру (ножиці, пилочки);
- ювелірні вироби з дорогоцінних металів, каміння.
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