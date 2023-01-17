На что нужно обращать внимание при покупке продуктов: список важных действий

При покупке каких-либо продуктов нужно смотреть на срок годности. Однако, этого очень мало - нужно обращать внимание и на другие, порой не очень очевидные вещи.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошович в Instagram .

На что смотреть в магазине

Срок годности

Нутрициолог говорит, что чем длиннее срок, тем больше консервантов там использовано.

В частности, то как указывается срок годности товара на этикетке, зависит от того, сколько времени он может храниться. На продуктах с годностью до 72 часов должно быть указано время, день и месяц. На продуктах, хранящихся от 72 часов до 30 суток - день, месяц и год.

Добавки с отметкой Е

Важно, что не все добавки с пометкой Е небезопасны. Проверить это можно в приложении "Е-добавки" и контролировать, к какой категории безопасности она принадлежит.

Вид масла или жиров

Если это рафинированное/гидрогенизированное масло, модифицированный/кулинарный жир, спред, жир специального назначения - это трансжиры. Они отрицательно влияют на организм.

Количество сахара

Эксперт советует смотреть на каком месте указан этот компонент. Если это печенье и сахар указано на втором месте - значит, его там очень много.

К тому же производители часто прячут сахар под такими названиями как сахарная пудра, инвертный сироп, кристаллизированный сок винограда, мальтодекстрин, фруктовый концентрат, крахмальная патока и т.д.

"Не забываем, что кокосовый сахар, тростниковый сахар - это тоже сахар", - говорится в сообщении.

Наличие ароматизаторов

Необходимо отдавать предпочтение натуральным.

Наличие аллергенов

Особенно важно на это обращать, если эту продукцию покупаете для детей или вы являетесь аллергиком.

Метки "organic", "без сахара", "для детей", "био", "эко", "фитнес" не являются маркерами безопасной продукции.

Энергетическая ценность продукции

За этим следует следить людям, которые следят за количеством потребленных калорий.