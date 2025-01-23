Какие технологические проекты Илона Маска остались в тени его успехов

Илон Маск известен всему миру как создатель успешных и амбициозных проектов, таких как Tesla, SpaceX и Neuralink. Однако за его ошеломительными достижениями скрываются инициативы, которые не получили такого же признания или столкнулись с неожиданными трудностями.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие из проектов Маска оказались в тени его громких успехов.
В первые годы своего существования SpaceX пережила серьезные трудности с ракетой Falcon 1. В период с 2006 по 2008 год компания столкнулась с тремя подряд неудачными запусками, что поставило ее на грань банкротства. Эти неудачи продемонстрировали сложность ракетостроения и финансовые трудности, связанные с частным освоением космоса.
Под руководством Маска Tesla неоднократно сталкивалась с производственными трудностями, особенно в процессе выпуска Model 3. Сообщалось, что отдельные части автомобиля собирались вручную, что вызывало задержки и нехватку готовых к поставке машин.
Этот "производственный ад", как назвал его Маск, подчеркнул сложности масштабирования производства электрических автомобилей.
Tesla Cybertruck (фото: Wikimedia)
Концепция Hyperloop, задуманная Маском как высокоскоростная транспортная система, столкнулась с трудностями на этапе реализации. Несмотря на первоначальный энтузиазм, проект испытывает технологические и инфраструктурные проблемы, что вызывает скептицизм в отношении его жизнеспособности и перспектив.
Строительство Hyperloop (фото: HYPERLOOP ONE)
Система Hyperloop (фото: HYPERLOOP ONE)
Покупка Маском Twitter за 44 миллиарда долларов сопровождалась многочисленными сложностями. Его подход к управлению и изменениям политики платформы вызвал недовольство пользователей и снижение стоимости компании.
Критики указывают на эти проблемы как на признаки неэффективного управления и отсутствия четкой стратегической линии.
Недавно Маск вступил в публичный спор с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом по поводу проекта "Stargate" - инфраструктуры ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов.
Маск выразил сомнения относительно финансирования проекта, что привело к напряженной дискуссии, отразившей разные взгляды на развитие и инвестиции в ИИ.
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При подготовке материала использовались следующие источники: Webopedia, New York Post, MarketWatch.