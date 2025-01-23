Які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів

Ілон Маск відомий усьому світові як творець успішних і амбітних проєктів, як-от Tesla, SpaceX і Neuralink. Однак за його приголомшливими досягненнями ховаються ініціативи, які не здобули такого ж визнання або ж зіткнулися з несподіваними труднощами.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які з проектів Маска опинилися в тіні його гучних успіхів.
У перші роки свого існування SpaceX пережила серйозні труднощі з ракетою Falcon 1. У період з 2006 по 2008 рік компанія зіткнулася з трьома поспіль невдалими запусками, що поставило її на межу банкрутства. Ці невдачі продемонстрували складність ракетобудування і фінансові труднощі, пов'язані з приватним освоєнням космосу.
Під керівництвом Маска Tesla неодноразово стикалася з виробничими труднощами, особливо в процесі випуску Model 3. Повідомлялося, що окремі частини автомобіля збирали вручну, що спричиняло затримки і брак готових до постачання машин.
Це "виробниче пекло", як назвав його Маск, підкреслило складнощі масштабування виробництва електричних автомобілів.
Tesla Cybertruck (фото: Wikimedia)
Концепція Hyperloop, задумана Маском як високошвидкісна транспортна система, зіткнулася з труднощами на етапі реалізації. Незважаючи на початковий ентузіазм, проект відчуває технологічні та інфраструктурні проблеми, що викликає скептицизм щодо його життєздатності та перспектив.
Будівництво Hyperloop (фото: HYPERLOOP ONE)
Система Hyperloop (фото: HYPERLOOP ONE)
Купівля Маском Twitter за 44 мільярди доларів супроводжувалася численними складнощами. Його підхід до управління і змін політики платформи викликав невдоволення користувачів і зниження вартості компанії.
Критики вказують на ці проблеми як на ознаки неефективного управління та відсутності чіткої стратегічної лінії.
Нещодавно Маск вступив у публічну суперечку з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом з приводу проекту "Stargate" - інфраструктури ШІ вартістю 500 мільярдів доларів.
Маск висловив сумніви щодо фінансування проекту, що призвело до напруженої дискусії, яка відобразила різні погляди на розвиток та інвестиції в ШІ.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Webopedia, New York Post, MarketWatch.