Какие платья будут модными осенью 2024 года: 7 стильных образов на каждый день

Трикотажное платье

Для повседневного образа присмотрите трикотажное платье в длине мини. Сочетать его можно с трендовыми сапогами до колена и классическим бежевым тренчем. Этот лук подойдет и для офисных будней, и для похода на свидание.

Простой образ на каждый день (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплое платье

Для более прохладной осени подберите длинное платье из трикотажа в рубчик с высоким горлом - такая модель будет не только стильной, но и практичной. Дополните такое платье сумкой кросс-боди и высокими сапогами, если хотите создать элегантный образ, или же удобными кроссовками - для более расслабленного лука.

Теплое платье на осень (фото: instagram.com/juliesfi)

Платье-пиджак

Присмотрите пиджак в стиле оверсайз, который можно превратить в платье с помощью тонкого ремня на поясе. Дополните образ высокими сапогами и кожаной сумкой.

Платье-пиджак (фото: instagram.com/dinahansen)

Платье с принтом

Летнее платье с принтом можно носить и осенью. Просто дополните его трендовой курткой из овчины и ботинками на тракторной подошве. Ярким акцентом станет зеленая сумка.

Летнее платье можно носить и в холодную пору (фото: instagram.com/claudia_berresford)

Платье миди

Приталенное платье в длине миди - идеальный вариант на осень. Сочетать его можно с теплым шерстяным пальто в клетку и сапогами на каблуках-"рюмочках". Дополнит лук сумка необычной формы.

Вариант в офис (фото: instagram.com/tamaramory)

Платье с коротким рукавом

Для теплой осени присмотрите однотонное платье в длине миди или макси с коротким рукавом. Сочетать его можно как с традиционными пиджаками и пальто, так и с джинсовыми куртками. Дополнят лук ботильоны с трендовым квадратными носками.

Платье на теплую осень (фото: instagram.com/isabellecoheen)

Платье-рубашка

Еще один вариант на осень - платье-рубашка. Под него можно надеть гольф-водолазку контрастного цвета и сделать образ еще более стильным. Дополнят лук ботинки на массивной подошве и небольшая сумка.

Теплый лук на осень (фото: instagram.com/monikh)