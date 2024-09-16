Какой цвет добавить в свой базовый осенний гардероб, чтобы быть самой стильной (фото)

В начале осени многие модницы перебирают свой гардероб: некоторые вещи нужно спрятать подальше на верхние полки шкафов, а другие и вовсе выбросить. А чтобы выделиться из серой толпы и стать самой модной, необходимо добавить несколько ярких акцентов.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать про красный оттенок, который этой осенью остается в трендах.

Даже бегло пролистав ленту в соцсетях, можно увидеть, что модные инфлюэнсеры все чаще отдают предпочтение насыщенному алому оттенку. Кроме того, такие известные бренды, как Stella McCartney, Bottega Veneta, Victoria Beckham, Alexander McQueen, Prada также не раз демонстрировали в своих коллекциях одежду, обувь и аксессуары красного цвета.

Красный оттенок в тренде (фото: instagram.com/sasha.mei)

Не обязательно с ног до головы одеваться во все красное - total red look лучше оставить для важных мероприятий. Подберите одну вещь, которая станет акцентом в образе, например, свитер или кардиган.

Обратите внимание на красный оттенок (фото: instagram.com/sasha.mei)

Можно разбавить образ красной рубашкой: надевайте длинную юбку, классические лоферы и яркий верх.

Вариант для прогулки (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Стильный деловой образ: надевайте черные бермуды, красный свитер и мюли на небольшом каблуке. Дополните лук солнцезащитными очками и неброскими украшениями.

Лук в офис на теплую очень (фото: instagram.com/sobalera)

Если вы не сильно любите этот оттенок, но все же хотите быть стильной, разбавьте гардероб аксессуаром или же обувью в красной цветовой гамме. Это может быть сумочка-клатч, вместительный шопер или туфли-лодочки.

Вариант с акцентом (фото: instagram.com/deborabrosa)

Добавьте стильный аксессуар или обувь (коллаж: РБК-Украина)

Еще один способ выделиться, если вы не боитесь экспериментов, - красные колготки. Надевайте черный лонгслив, шорты и кожаную куртку-косуху. А разбавят этот образ яркие колготки.

Стильный образ на каждый день (фото: instagram.com/lucywilliams02)

С красным верхом также сочетаются вещи из денима. Это может быть голубая джинсовая юбка с разрезом, штаны клеш или же укороченные джинсы.

Вариант на осень с джинсами (фото: коллаж: РБК-Украина)

Красные вещи и аксессуары можно сочетать с другими трендами: леопардовым принтом, замшей, трендовыми широкими джинсами.



Тренды осени 2024 года (коллаж: РБК-Украина)